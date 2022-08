Magalena Martínez, la tucumana que hizo delirar al jurado de Canta conmigo ahora

La gala de Canta conmigo ahora de este martes llevó a una nueva estrella al podio cuando Marcelo Tinelli hizo pasar a Magalena Martínez, una joven que, con tan solo 18 años, logró una votación sin precedentes para alguien de su edad entre el jurado.

Julieta Magalena Martínez nació en Tafí del Valle, y contó que cuando era apenas una beba de seis meses, su papá la hacía dormir con el tema Tender surrender de Steve Vai. Con semejante trasfondo, no es extraño que la joven haya llegado al certamen con toda la fuerza del rock.

“Uno de los momentos más difíciles de mi vida fue en la primaria, donde me hacían bullying por varios motivos, lo que más me dolía era que me llamen por el apellido que tenía en ese momento, era el apellido de mi progenitor”, le contó a la producción de Canta conmigo ahora.

LA RELACIÓN DE AMOR QUE DEFINIÓ EL DESTINO MUSICAL DE MAGALENA MARTÍNEZ

Su relación con su papá Mauricio es algo muy especial para Magalena, ya que no es su progenitor, pero el amor fue más fuerte que la biología.

“Mi sueño era llevar el apellido de mi papá, mi único papá, que a pesar de no llevar su sangre, me amó desde que me conoció con 6 meses, me trató como su hija y eligió ser mi papá desde ese momento hasta siempre”, agregó Magalena.

“El momento más feliz de mi vida fue el 10 de mayo de 2019, en mi fiesta de 15 años, cuando me dieron la gran noticia que hace tiempo estaba esperando, luego de 6 años de juicio por fin conseguí tener el apellido de mi papá, por fin fuí Martinez”, relató la joven.

MAGALENA MARTÍNEZ, LA NUEVA ÍDOLA DE CANTA CONMIGO AHORA

“Mi interés por el canto fue más fuerte a los 11 años cuando comencé a cantar en reuniones familiares y a los 12 años entré al coro de niños y jóvenes del ente cultural de Tucumán de la mano de Ana María Ternavasio, Luis Diez y Luiz Gomez Salas”, contó Magalena.

“Mi género favorito siempre fue el rock y actualmente me estoy dedicando de lleno a eso, junto a mi papá como guitarrista, mi novio Ignacio Santa Cruz como bajista, y un amigo de la familia, Fabio Robles en batería”, señaló la joven que este martes salió decidida a romperla en el escenario.

Magalena se presentó en el certamen y a los treinta segundos de haber comenzado a cantar La bifurcada de Memphis la blusera, logró encender las luces a espaldas de casi todo el jurado, aunque ellos la habían elegido mucho antes.

LA CONSAGRACIÓN DE MAGALENA MARTÍNEZ EN CANTA CONMIGO AHORA

Todos tenemos este tema ya metido con un tono en la cabeza y vos arrancaste con un tono, con una cosa súper rockera… ¡Vamos nena que tenés un mundo por delante!”, la alentó Chapu Papa Rock.

“He ahí cuando viene el paquete completo, que te levanta de la silla como un resorte. Tiene figura, tiene carisma, tiene voz, tiene afinación y tiene interpretación, danzaste en el escenario como una profesional, o sea que estás completa, hija”, la halagó EL Puma Rodríguez.

“Me gustaría tener un disco de ella, me descargaría sus canciones”, le dijo L-Gante. La participante igualó en 89 puntos con Samy Álvarez, pero en un desempate entre ambos terminó eliminada en los instantes finales de la emisión.