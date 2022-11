Maestruli mandó al frente a Alejandro Paker en Canta Conmigo Ahora por su atuendo de árbol: "Está cambiando dólares"

Canta Conmigo Ahora mantiene su etapa de “Elige tu detino” y este miércoles le tocó el turno a Candela Esmeralda, que intepretó el tema Imagine de John Lennon en su primera presentación, ante el jurado, en el que se encontraba Ale Paker con un traje de árbol.

Acostumbrado al show, el jurado luce en muchas de las galas extravagantes atuendos que llaman la atención por su gran detalle y buen gusto, como el que utilizó en esta gala.

A la hora de las devoluciones, Marcelo Tinelli le pidió al artista que dé su opinión sobre la performance de Candela, pero se distrajo con los gestos de Sebastián Almada, Maestruli. “¿Qué me quiere decir Almada? Siempre me interrumpe…”, dijo el conductor.

SABASTIÁN “MAESTRULI” ALMADA HIZO REÍR A TODOS CON UNA DIVERTIDA INTERVENCIÓN SOBRE LOS TRAJES DE ALE PAKER

“No es por interrumpir, pero está cambiando dólares Paker, y no se hace acá eso”, dijo el músico, que también es humorista, e hizo reír a Marcelo y a todo el resto del jurado con su divertida intervención, que hizo referencia a los “arbolitos” de la City porteña.

“No lo voté a Almada porque me deschavó el chiste de antemano, porque es un negocio que estamos haciendo con El Tirri en Florida y Lavalle”, dijo Paker, llamando la atención del primo de Marcelo.

“Tiene muchos contactos, no solo en Japón, sino también en el microcentro”, dijo un Paker que se fue “por las ramas”, hasta que Tinelli le hizo confesar su había votado o no a Candela y él no tuvo más remedio que confesar que sí.