La madre de Matías Defederico denunció a Cinthia Fernández en la Justicia: "Por hostigamiento y violencia doméstica"

La madre de Matías Defederico salió al cruce de Cinthia Fernández, y a horas de que la panelista de Momento D lanzara una solapada acusación por macumba, Analía Frascino fue a la Justicia.

"El martes pasado hice la denuncia por hostigamiento, y me la tomaron por violencia doméstica. Y hoy por mail les mandé todo lo que ella subió a su Instagram. Esto ya está en manos de la Justicia", afirmó la exsuegra de Cinthia en diálogo con A la Tarde.

Ante las consultas respecto de las causas que le inició a la madre de sus tres nietas, Frascino explicó que fue "por las brujerías" que Fernández había dicho en Diario Popular que recibió de su parte.

Entonces, la madre de Matías Defederico se refirió al video que posteó Cinthia Fernández: "Vi a un hombre, no me vi a mí. O sea, me está culpando de algo que no sé… En realidad, llegó de vacaciones. Estuvimos una semana tranquilos y ahora empiezan".

Por otra parte, la mamá de Matías Defederico se desligó de la acusación de Cinthia Fernández de hacerle gualichos junto a un hombre llamado Tata.

"Yo ya expliqué que no conozco a ningún Tata. Sino, no hubiera hecho una denuncia, no sé a qué se refiere. Pasa que llega de vacaciones y alguna bomba tiene que tirar, tiene que volver a dar un pantallazo", aclaró.

"Cómo no me va a dar risa. Pero saben qué es lo que pasa, están mis hijas atrás de todo esto. Por eso hice la denuncia".

"Respecto de los huesos humanos, lo denuncié. Y hoy denuncié lo que subió, más que quiero que muestre los chats donde noche tras noche le pedía plata. Eso fue a parar a la fiscalía", cerró la madre de Matías Defederico desafiante con Cinthia Fernández.