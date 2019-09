Maca Rinaldi y Hoppe, tentados para hacer un trío: "Una chica nos dijo que si queríamos reavivar la pasión que la llamemos"

A casi dos años de blanquear su romance con Federico Hoppe en ShowMatch, Macarena Rinaldi contó en Los Ángeles de Mañana la inesperada propuesta que recibieron en un boliche. Una joven se les acercó y les propuso hacer un tío.

"¿Sos swinger?", le preguntó Ángel de Brito, a modo de broma, dado que estaban comparando su noviazgo con el productor con la pareja de Lourdes Sánchez y Chato Prada.

Pese a obtener una respuesta negativa, Macarena lo sorprendió con su confesión: "No swinger, no. Uno nunca sabe las cosas que va a terminar haciendo, pero por ahora no. Hace poco estábamos con Fede en un boliche y una chica nos dijo: Si algún día quieren reavivar la pasión, llámenme'. Pero no, todavía no, no lo pienso".

"¿Y cuál fue la reacción de Hoppe?", retrucó el conductor. Y ella acotó: "Fede se rió. Nos reímos".