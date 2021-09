Lussich contó el sorpresivo chiste que le hizo Jorge Rial cuando le preguntó por el incendio: "Estás comprobando que no me morí"

Este martes por la madrugada se desató un incendió en la casa que Jorge Rial habita con su familia en Belgrano, y que dejó su cocina casi completamente destruida. El conductor realizó una serie de posteos en sus redes sociales sobre ese hecho, lo que llevó a Rodrigo Lussich a comunicarse con él para verificar el dato, motivo por el cual obtuvo una respuesta llena de humor negro.

“En su última historia, él hizo referencia a la posibilidad de no haber podido contarla. Él lo que me decía esta mañana es que estaban bien: ‘fue en la cocina exactamente. El shock de ver a los bomberos en tu casa’”, dijo Lussich en Intrusos sobre la respuesta que le envió Rial. “Por suerte, Romi llamó a los bomberos. Fue un corto en el horno eléctrico, pero (el fuego) tomó todo rápido”, agregó Lussich, mientras apuntaba la importancia de desconectar los artefactos eléctricos cuando se deja de usarlos.

“Contá el chiste de Jorge, que te hizo cuando le escribiste”, la señaló Adrián Pallares a Rodrigo Lussich. “Apenas le escribo a Jorge, que no hablábamos hace tiempo, me dice, y obviamente entendimos el contexto del chiste ambos, y yo le dijo ‘no jodas’ porque estaba preocupado cuando lo vi. ‘Estás comprobando que no me morí’, me puso cuando le escribí. ¡Hay que chequear todo!”, concluyó el conductor, sobre la respuesta de Jorge Rial.