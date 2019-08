Al poco tiempo de comenzar a salir con Michael Bublé, tomó una drástica decisión: alejarse de la Argentina e instalarse en el país de su amor. Hoy, Luisana Lopilato y el cantante canadiense disfrutan de la sólida familia que formaron junto a sus tres hijos: Noah (5), Elías (3) y Vida (1).

"A Mike lo saca de quicio ver a los chicos jugando a las doce de la noche. Es la costumbre de cada país". G-plus

Si bien la actriz y el cantante se llevan bárbaro, ella reveló en diálogo con la revista Gente que hay un conflicto recurrente que les cuesta superar. "No vas a creerme, pero discutimos por 'asuntos culturales' (risas). Por lo general, en el momento de tomar decisiones de padres".

"Discutimos por 'asuntos culturales' (risas). Por lo general, en el momento de tomar decisiones de padres". G-plus

Y se explayó: "A Mike lo saca de quicio ver a los chicos jugando a las doce de la noche. Si me llama y los escucha me reclama: '¿Todavía están despiertos?'. Acá siempre encuentro una excusa: 'Bueno, es noche de familia' o 'Están de vacaciones'... En Canadá les pongo el piyama a las siete y media de la tarde, y a más tardar a las ocho deben estar en la cama".

Reflexiva, Lu contó por qué cree que no siempre se entiende con su pareja cuando tienen que tomar decisiones cotidianas con respecto a sus hijos: "Es la costumbre de cada país". Y divertida, finalizó: "Cuando está en Buenos Aires y mis amigos me dicen 'voy a comer a tu casa, caigo tipo nueve, nueve y media'... ¡le da un ataque! No entiende por qué tan tarde".