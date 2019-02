Luisa Drozdek, embarazada de tres meses junto a Hernán Nisembaum: "Estamos felices, lo buscábamos hace un año"

"Disfrutamos mucho este tiempo de pareja, pero queremos que llegue un hijo. No tenemos proyectado cuándo, pero va a venir, eso seguro. ¿Qué más puedo pedir, si estoy con el hombre que amo?", le decía la actriz a Ciudad en diciembre de 2017. Y un año después, ese deseo empieza a concretarse. Luisa Drozdek (30) y el relacionista público Hernán Nisembaum (50) serán padres por primera vez. Fue ella quien compartió la feliz noticia a través de Instagram, donde publicó una foto de su creciente pancita luego de que comenzara a rodar la versión de que estaba en la dulce espera: “Bienvenido/a a nuestra vidas. Después de tanto esperarte, ¡finalmente llegaste! Te amamos”, escribió desde @lulydrozdek, cuenta que mantiene el sobrenombre Luly que utilizó en el comienzo de su carrera.

En diálogo con Ciudad, la actriz de Millennials exclamó: “¡Estamos re felices! Lo veníamos buscando hace un montón, hace como un año. No lo queríamos contar porque estoy recién de tres meses, pero se filtró. Por el momento no sabemos el sexo de la criatura”. Tras cinco años en pareja, que incluyen los casi dos años de casados (se cumplen en abril), Luisa y Hernán esperan agrandar la familia en agosto.

“Hernán antes quería tener un nene, pero como tiene amigos que tienen nenas chiquitas, y esta enamorado de esas chicas, ahora prefiere nena. Por mi parte, no tengo preferencias. Sea varón o sea mujer, será amado y bienvenido”, confesó. Por otra parte, Drozdek reveló cuáles son los primeros antojos que le despertó el embarazo: "Me vuelvo loca por comer pastel de papas o morcillas, ja, ja".

Feliz por su presente laboral, Luisa integró el elenco de Razones para no ser madre, una comedia próxima a estrenarse en la pantalla grande, protagonizada por Julieta Díaz y Pablo Echarri, con la dirección de Marcos Carnevale. Por otra parte, en dos semanas comenzará el rodaje de El Retiro, una película dramática estelarizada por Luis Brandoni y dirigida por Ricardo Iacoponi. “Voy a trabajar hasta que me dé el cuerpo. Además, ya no me estoy entrenando... ¡Sólo camino! Pero ahora que llegué a los tres meses voy a empezar con alguna rutina para embarazadas”, dice la feliz futura mamá.