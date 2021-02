Luis Ventura, filosísimo tras el repudio de Jorge Rial a Morena: "Yo no puedo hablar en contra de alguien a quien quiero"

"Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija Morena ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado".

Con esas fuertes palabras, Jorge Rial rechazó por completo la celebración que hizo su hija, para recibir sus 22 años en Villa Carlos Paz, junto a un numeroso grupo de personas, sin distancia social e incumpliendo los protocolos sanitarios por la pandemia de coronavirus.

No ajeno al escándalo, Luis Ventura habló con Ciudad de las críticas que recibió Morena, incluso del contundente repudio de su padre, y fue filoso en sus declaraciones:

-¿Qué pensás del escándalo por el cumpleaños de Morena?

-Haya hecho lo que haya hecho, es mi sobrina y yo la quiero.

"No puedo hablar mal públicamente, ajusticiar o criticar a alguien que quiero. Es como si ante algún mal comportamiento de alguno de mis hijos, a mí no me sale ponerme en la vereda de enfrente". G-plus

-¿La bancás?

-Yo la quiero. No puedo hablar en contra de alguien a quien quiero. Tengo que apuntalarla y tratar de ayudarla si no está bien parada. El tío siempre es una palabra de reflexión y cariño, donde volver y consultar. Ella sabe que, si me llama, yo estoy. Lo tiene claro. No puedo hablar mal públicamente, ajusticiar o criticar a alguien que quiero. Es como si ante algún mal comportamiento de alguno de mis hijos, a mí no me sale ponerme en la vereda de enfrente. Ante todo, son mis hijos. En este caso Morena es mi sobrina.

"No voy analizar lo que hacen los demás. Yo digo lo que hago yo y cómo es mi sentimiento. Morena sabe que yo soy incondicional, me llame a la hora que me llame, estoy". G-plus

-O sea que no habrías dicho que estás avergonzado y que repudiabas el accionar de tu hija, como hizo Jorge Rial.

-No sé ni quién lo dijo, ni si lo dijo. No voy analizar lo que hacen los demás. Yo digo lo que hago yo y cómo es mi sentimiento. Morena sabe que yo soy incondicional, me llame a la hora que me llame, estoy.