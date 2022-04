Luis Ventura contó por qué se niega a que los programas de espectáculo tengan su terna en los Martin Fierro: "No quiero gente votándose a sí mismos"

Uno de los reclamos históricos que, según dijo, tiene Luis Ventura sobre los Premios Martín Fierro es sobre la inexistencia sobre un rubro que premie a los ciclos de espectáculos. En A la tarde se mostró súper sincero.

“Tienen razón los que lo reclaman, de la misma forma que tienen que saber que para cambiar esa historia tienen que votar a otro presidente. El Presidente no quiere”, señaló el periodista, quien tiene ese cargo en Aptra desde hace varios años.

Y fue por más. “El Presidente tiene acceso a mucha información de votos y no quiero ver a gente votándose a sí misma. No quiero ver gente votando sus programas. No quiero”, afirmó, picantísimo.

LUIS VENTURA HABLÓ DE POR QUÉ LE DICE “NO” A LOS PROGRAMAS DE ESPECTÁCULO EN LOS MARTÍN FIERRO

“Hagan una asamblea. Yo no soy un déspota, soy un Presidente democrático”, dijo, mientras en el ciclo de Karina Mazzocco discutían su opinó.

“Si consideran que hay que cambiar el criterio, vamos a una asamblea, me ganan y listo”, marcó. “¡Que lo voten los socios!”, cerró.