Luciano Castro, sobre la situación del país: "No podés disfrutar que te vaya bien porque tu familia está mal"

La delicada situación económica del país golpea con mayor fuerza a los segmentos más pobres, pero atraviesa a todos los estratos sociales. En medio del difícil panorama, Luciano Castro habló de la actualidad argentina y no ocultó su bronca.

“Si, claro que tengo esperanza en el futuro. Si no, ¿qué hago acá? Tengo tres hijos, si no tengo esperanza qué le digo a mis hijos”, comenzó en una nota con Involucrados. “Quiero que se hagan las cosas bien, que estemos bien. Sea quien sea quien gobierna, que se vayan todos a la mier… y que nos dejen de joder. Que estemos bien, loco”, agregó, indignado, en la presentación de Pequeña Victoria, la nueva ficción de Telefe.

“¿No ves que la gente la este pasando bien?”, le preguntó el cronista. Y Castro fue vehemente. “¿Me estás jodiendo? ¿Tenés familia, amigos, hermanos? ¿Cuando comés con ellos de qué hablan?”, respondió el actor.

“Mi mamá es docente. Me parece que nadie puede estar ajeno a esto. Tengas más o tengas menos. Yo como con mi familia y mis amigos, y a veces hasta no podés ni disfrutar que te vaya bien porque decís ‘la put… que lo parió’. Y yo me la gano laburando, pero mis amigos están como el ort… ¿Cómo no voy a querer que estemos bien? No me importa quién esté (en el gobierno). Hagan las cosas bien y déjense de joder”, cerró con hartazgo.