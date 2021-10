Luciano Castro reveló cuándo piensa presentarle a Flor Vigna a sus hijos: "Lo decidimos entre todos"

Luciano Castro y Flor Vigna se mostraron juntos este jueves ante las cámaras de los ciclos de TV y confirmaron que están en un idilio insuperable, a dos meses de iniciar su relación. En Los Ángeles de la Mañana el actor reveló cómo piensa encarar la presentación de la exparticipante de La Academia a sus hijos, Fausto y Esperanza.

“Eso es cuando lo consideremos. En este caso es de a dos, de a cuatro… Lo decidimos entre todos cuando sea el momento”, le dijo Castro a Maite Peñoñori, frente a Flor Vigna, que no salía de su asombro antes la decisión de ambos de blanquear la relación frente a los medios. “Es raro, pero no pasa nada. Es mejor hacerlo y descomprimir, porque no es nada grave y está todo bien”, la tranquilizó él.

En la última semana, el Tucu López también habló sobre el tema cuando le consultaron en Implacables si ya conocía a los niños. “No los conozco a los chicos todavía. Lo estamos hablando. En algún momento va a suceder”, aseguró el novio de Sabrina Rojas, en una impensada coincidencia con lo que piensan Luciano Castro y Flor Vigna.