Luciano Castro habló como nunca de su amor con Flor Vigna: "Estoy re contento, es como volver a ‘Jugate conmigo’ para mí"

Luciano Castro habló con Intrusos como nunca de su noviazgo con Flor Vigna, con quien tiene una relación desde fines del 2021 y hoy se encuentran en su mejor momento.

“¿Cómo estás viviendo este momento personal y profesional?”, le preguntaron desde la emisión de América al actor, quien respondió: “Estoy re contento”.

“Es todo nuevo, es como volver a ‘Jugate conmigo’ para mí”, dijo Luciano con total humor y dejó en claro que su relación con la bailarina marcha súper bien.

CONTUNDENTE RESPUESTA DE LUCIANO CASTRO SOBRE SUS PLANES A FUTURO CON FLOR VIGNA

Luciano Castro fue contundente al responder sobre los planes a futuro con Flor Vigna y aclaró que no es momento para pensar en agrandar la familia.

“Si bien hace poco que están juntos, ¿tienen planes a futuro, vestido blanco y esas cosas?”, le consultó Intrusos al actor, quien contestó tajante: “No, no”

“¿Agrandar la familia mucho menos?”, continuaron indagando y Luciano sentenció: “No, no, no tenemos nada que ver. No aparte Flor está en una etapa única”.