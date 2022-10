Luciano Castro contó por qué le dicen "gordo" y qué actor le puso el apodo: "Estaba muy grandote"

Contento por su pleno noviazgo con Flor Vigna y su ascendente carrera actoral, Luciano Castro, protagonista de El buen retiro, habló de su apodo.

Desde hace años, cuando era más joven, un colega le puso un sobrenombre por el cual hoy por hoy lo conocen sus amigos que forman parte del medio.

Lo más llamativo es que cómo le dicen no es coherente con cómo actualmente luce físicamente. Nostálgico, Luciano rememoró la inolvidable anécdota.

LUCIANO CASTRO REVELÓ QUIÉN LO APODÓ "EL GORDO" EN LOS MEDIOS

En diálogo con Detrás de escena, le preguntaron quién lo apodó "el gordo" y por qué, ya que está muy entrenado.

"Hoy como bien y me entreno, pero antes no. Por lo general, los que me llaman gordo me conocen de joven; siempre tuve tendencia a engordar. De joven, a los veintipico o 30, pesaba casi 100 kilos, no comía sano y no entrenaba como ahora".

"En aquella época, se mezclaba la masa muscular con la grasa y estaba muy grandote. No quiero ser despectivo, pero era gordo y tenía panza. Hay que hablar con mucho cuidado porque hay gente que sufre y este tema dicho por mí hasta parece un chiste. No debería decir esto que estoy diciendo, pero espero que entiendan el contexto", contó Luciano.

Y se despidió revelando quién le puso el apodo "el gordo", que quedó desde hace años.

"Fue el Puma Goity, cuando hacíamos Los Roldán. Ahí me empezaron a llamar el gordo, después se sumó Facundo Espinosa, Coco Sily y Miguel Ángel Rodríguez. Ellos fueron los que más me arengaron el apodo y no me lo quité nunca más", cerró, a gusto con cómo le dicen.

¡Mirá vos!