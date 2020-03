Luciana Salazar, tras la versión de Yanina Latorre de que sale con un empresario: "Es uno de mis mejores amigos"

Desde que le puso punto final a su noviazgo con Martín Redrado, Luciana Salazar enfrentó distintos rumores de romance con personajes del ambiente político y poderosos empresarios. Y si bien la modelo siempre prefirió mantener los temas relacionados a su vida privada en la intimidad, una información que brindó Yanina Latorre la hizo estallar en las redes.

"Luciana no está sola y el año pasado se venia comentando en el Bailando que tenía una pareja. Si bien, nunca cuenta, el viaje que hizo a Nueva York destapó casi todo. Estaría saliendo hace años con un señor de muchísimo dinero. Es de la provincia de Buenos Aires, de Zárate. Él es contador. Tiene contactos con la embajada de Estados Unidos. Es un mega empresario. Tiene departamentos en Miami. De hecho, él fue quien la ayudó a hacer todos los papeles de Matilda, cuando nació. A ella cuando le preguntás, dice 'es un amigo de la familia'. Él está muy bien divorciado. Tiene dos hijas. De hecho, sus hijas saben de este vínculo y la aceptan. Cuando ella cortó definitivamente con Redrado, él dejó a la novia que tenía y comienzan a estar juntos", había dicho la panelista en Los Ángeles de la Mañana.

Más sobre este tema Yanina Latorre contó quién sería el novio de Luciana Salazar: "Es un mega empresario y se llama Marcelo Aun"

"Hay una foto de ellos en un restaurante, comiendo con Matilda (la hija de Luciana). El señor se llama Marcelo Aun. Es contador, como ya les dije. No tiene redes sociales. Él está enamoradísimo. No sé la edad exacta, pero es un señor de 50 largos o 60. Es dable", agregó, al mismo tiempo que mostraban una fotografía de Salazar con su supuesta pareja.

Lejos de pasar por alto sus palabras, Luciana recogió el guante y dijo lo suyo en Twitter: "Jaaaaaa, me mata que me estén vinculando con uno de mis mejores amigos desde hace 10 años. Hasta mi expareja lo conoce y fue novio de una amiga mía. ¡¡¡Frío, frío todoooo!!!".

¿Clarito?

