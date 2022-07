Luciana Salazar, letal con Mariana Brey en un fuertísimo cruce en vivo: "Vivís atacando a las mujeres"

A pocas horas de que Martín Redrado contrajera matrimonio con Lulú Sanguinetti, Luciana Salazar salió al aire en Socios del Espectáculo para hablar del enfrentamiento legal con el economista por incumplir contratos, pero terminó protagonizando un picantísimo cruce con Mariana Brey.

Tras declarar que su hija Matilda Salazar "fue un proyecto con Redrado", Luciana denunció públicamente ser blanco de censuras y apuntó contra Florencia de la Ve, por no haber salido al aire en Intrusos.

En ese marco, Mariana Brey tomó la palabra, le hizo una fuerte réplica y terminó sacándose chispas con Luciana Salazar en vivo, quien la tildó de "no ser sorora con las mujeres".

-Sos una persona muy difícil para entrevistar

TEMENDO CRUCE DE LUCIANA SALAZAR Y MARIANA BREY

Mariana Brey: -Sos una persona muy difícil para entrevistar, y te explico por qué. Estás teniendo la oportunidad de decir lo que te pasa en otro canal. Dijiste que estás siendo censurada, o que no pasan tus notas. Y ahora tenés la oportunidad de hablar y cuando te vamos a preguntar siempre te sentís atacada. No se te puede hacer ni una sola pregunta porque hay demasiada sensibilidad de tu parte. Y lo lamento mucho porque la oportunidad para hablar no es hacer un monólogo...

-No, Mariana. Vos fuiste la primera mujer en poner en duda que yo tenía algo firmado con Martín (Redrado).

Luciana Salazar: -No, Mariana. Vos fuiste la primera mujer en poner en duda que yo tenía algo firmado con Martín (Redrado).

Brey: -Yo puedo poner en duda lo que quiero porque mi trabajo se trata de eso, de escuchar a todas las partes y hacer la conclusión que yo quiera.

Salazar: -Pero cuando lo viste me tendrías que haber dado la derecha. Decir 'tenías razón, Luciana'.

Brey: -No tendría por qué. Vos te encaprichás y querés que las personas hagan lo que vos querés que hagan.

Salazar: -Vos mirás solo la parte que te conviene.

-No tengo ninguna conveniencia acá. No soy amiga de ninguna de las partes.

Brey: -No tengo ninguna conveniencia acá. No soy amiga de ninguna de las partes.

Salazar: -Nunca te ponés del lado de la mujer. Sos una persona a la que se la conoce por no ponerse del lado de la mujer...

Brey: -Sí, querida, me he puesto muchas veces del lado de muchas mujeres.

Salazar: -No, no. No fuiste sorora con Pampita. A Barby Franco la vivís atacando. Te puedo nombrar a muchas mujeres.

Brey: -Para nada. Estás muy equivocada.

Salazar: -Con las mujeres tenés muchos problemas.

Brey: -Estás queriendo dar vuelta todo. En todo caso, vos no sos sorora con la nueva mujer de Martín Redrado... Estás dando vuelta todo. Esto habla más de vos que de mí.