Luciana Salazar, lapidaria con Gasalla por decir que algunos famosos "compraron" sus hijos: "Fue con alevosía"

En los últimos meses, Antonio Gasalla se convirtió en noticia por su maltrato a los noteros y por sus desafortunadas opiniones respecto a la vía que recurrieron algunos famosos para cumplir el deseo de ser padres, como el alquiler de vientre. "Flavio Mendoza compró un nene", dijo el actor cómico, desatando la furia del coreógrafo.

Lejos de retractarse, Gasalla sostuvo su polémico pensamiento y bromeó con eso en la obra de teatro que realiza junto a Marcelo Polino, en Mar del Plata.

"Lo de Antonio me parece de una ignorancia absoluta. Es fácil decir 'van a comprar hijos'... Hay muchísima ignorancia en este tema y me da bronca porque sé que se dijo con alevosía". G-plus

En nota con Luciana Salazar, quien fue mamá de Matilda subrogando un vientre, Maite Peñoñori le comentó: "En una función con Polino, Marcelo trató de salir de esa situación, lo vimos a Antonio diciendo 'viste que ahora se van a Norteamérica a comprar hijos rubios y de ojos celestes'".

Y Luli no dudó un segundo en cuestionar duro a Gasalla: "Sí, ya había pasado con el tema de Flavio, que yo salí a solidarizarme porque me sentí afectada de la misma manera que Flavio, porque que se lo haya dicho a él es igual a que me lo haya dicho a mí o a todos los que utilizamos el mismo método, Florencia de la Ve o Marley. Me parece de una ignorancia absoluta. Es fácil decir 'van a comprar hijos'. Entonces, ¿las personas que también hacen inseminación van a comprar hijos? Porque todo lo que sea poner algo de dinero para cumplir el deseo de ser padres es comprar un hijo. Hay muchísima ignorancia en este tema y me da bronca porque sé que se dijo con alevosía. Me parece que Polino no la pasó bien".

"Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a la notera y, como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, hay que ponerle un freno". G-plus

Enojada con el cómico, Salazar fue por más: "Yo tenía planeado ir a ver a Polino al teatro porque él es mi familia y esto hace que no quiera ir. Primero porque no estoy de acuerdo con lo que dijo Antonio y merecemos unas disculpas, pero dudo que Antonio lo haga. Me da mucha lástima ver a este Antonio, al cual yo conocí, admiraba y quería un montón, hasta a su asistente, Ricky, porque teníamos una relación espectacular".

En ese punto de la fuerte respuesta, la notera de LAM le recordó las agresiones que sufrieron sus colegas en las últimas notas con Gasalla y Luciana también se mostró empática con ellos ¡y lapidaria con Antonio! "Lo vi. Me parece horrible, espantoso, lo que le hizo a las mujeres, y como estoy en esto de cuidarnos entre nosotras, me parece que hay que ponerle un freno. Me da mucha lástima porque tenía muchas ganas de ir a verlos (al teatro)", concluyó la conductora, dejando en claro su tajante postura.