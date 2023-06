Lucca Bardelli rompió el silencio por primera vez tras su separación de Julieta Poggio: los detalles

Al poco tiempo de que Julieta Poggio salió de Gran Hermano 2022, los rumores de crisis de pareja con su novio, Lucca Bardelli, comenzaron a sonar con mucha fuerza.

Al principio, ella los negaba rotundamente. Sin embargo, pocas semanas después, ambos contaron que decidieron separarse para preservar el cariño que se tienen.

Y ahora, por primera vez, él rompió el silencio y dio datos hasta entonces desconocidos sobre la ruptura. "Nosotros habíamos quedado en darnos un tiempo y fue re sano, esto fue cinco días antes de que ella comunique la noticia, yo me quedé esperando qué onda ese tiempo y después lo dijo en público, hablé con ella para juntarnos y darle un cierre formal...".

"Yo quería cerrar el ciclo y no cerrarlo por la radio", le contó a Juan Etchegoyen en Mitre Live, admitiendo que se sorprendió ante el anuncio de Juli en su programa.

LUCCA BARDELLI DICE QUE SE ENTERÓ DE SU SEPARACIÓN DE JULI POGGIO POR STREAMING

En esta misma línea, el joven aclaró que él pensó que se habían tomado únicamente un tiempo, hasta que ella expresó públicamente que se habían separado. Por eso, luego confirmaron la noticia en redes.

"El día que nos separamos fue muy light y entendimos que como pareja no íbamos a seguir, fue poco tiempo entre la distancia que decidimos darnos y la separación, yo le dije a ella que no había quedado nada claro lo de esa conversación, me empezaron a llegar comentarios que habíamos cortado, me enteré de mi separación por su streaming, el final fue bastante bien más allá de esa pavada...".

"No había quedado nada concreto, yo no sabía qué hacer cuando ella lo dijo, no sé si fue rápido que lo comunique, yo quería cerrar el vínculo con amor y no con algo feo, y más que tuvimos una linda historia", añadió.

"Fue raro todo lo que pasó, queda como que lo estoy diciendo mal por ella, pero fue así. Ella me había hablado pero yo tenía el chat archivado y esos cuatro o cinco días fueron raros por falta de comunicación, me enteré así y le dije de juntarnos para cerrar nuestra historia bien, para los dos hacía falta una charla", sumó.

LUCCA BARDELLI NO SE VEÍA VENIR LA SEPARACIÓN DE JULIETA POGGIO

Antes de cerrar, Luca contó que no percibía que Juli le iba a pedir "un tiempo".

"El día que ella me pidió distancia vino a mi casa y fue sano, fue como una charla madura para mí, la verdad y lo bueno es que nos dijimos 'te amo' y que nos deseábamos lo mejor, yo no me la veía venir lo de la separación, pero sí el día que charlamos, era como que estábamos luchando con la relación, no vamos a forzar algo al pedo y estaba dispuesto a todo, yo estaba muy mareado después de tanto tiempo", sentenció. ¿Qué dirá ella?