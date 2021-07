Lourdes Sánchez reveló a qué integrantes del jurado de La Academia invitará a su casamiento con el Chato Prada: "Sólo a Ángel de Brito"

Lourdes Sánchez habló de los planes de boda con el Chato Prada y explicó por qué tendrá una lista de invitados reducida. En La Previa de La Academia (lunes a viernes 19 hs. por Ciudad Magazine), la bailarina reveló que del jurado de Showmatch, solo invitaría a Ángel de Brito, por lo tanto, Pampita, Hernán Piquín y Jimena Barón quedarían afuera.

“Me caso con el Chato en octubre”, dijo la conductora de la emisión de Ciudad Magazine, quien luego hizo hincapié en los invitados: “Ese es un gran problema porque hay que invitar a mucha gente y quiero gastar lo menos posible. En La Flia hay un montón que son amigos, que son familia”.

Después, la bailarina nombró a algunas figuras que podrían estar en su ceremonia: “De La Academia hay un par que sí. A Rocío Marengo la voy a tener que invitar porque me va a dar los chocolates, me dijo ‘yo me hago cargo de los chocolates’. A Barby Franco, Cande Ruggeri también, a Karina y el Polaco si me hacen un show sí”.

Más sobre este tema El Chato Prada sorprendió a Lourdes Sánchez y le propuso casamiento en un posteo de Instagram: "¿Tengo que contestar ya?"

Entonces, Lizardo Ponce le consultó si invitaría a los cuatro integrantes del jurado de La Academia y Lourdes respondió contundente: “No, uno solo. Solo Ángel de Brito”.