El regreso de Charlotte Caniggia a ShowMatch hizo que en Los Ángeles de la Mañana palpiten su vuelta. Una de las preguntas giró en torno a una polémica que se generó en Caniggia Libre, el reality que tiene la joven con su hermano Alexander Caniggia, en el que hicieron un insólito informe sobre el Carnaval de Corrientes, durante el cual se rieron de los trajes de los bailarines, de la organización del evento y hasta menospreciaron un tour local.

Ante esto, una de las más críticas fue Lourdes Sánchez, oriunda de Corrientes. Y Charlotte le respondió: "Salió a hablar unas pavadas, pero se colgó. Nadie habló mal de los carnavales. O quiso prensa o quilombo y metió esa excusa", lanzó la melliza. Y Lourdes le contestó desde LAM: "No me colgué, pero me parece muy desafortunado promocionar a dos chicos inadaptados que hablen mal de una fiesta popular", empezó diciendo la panelista.

"Me pareció horrible lo que dijeron, no me quise colgar, salí a defender a mi provincia. Son ignorantes e inadaptados". G-plus

"Me pareció horrible, no me quise colgar, salí a defender a mi provincia", subrayó Sánchez, para terminar calificando a los hermanos Caniggia como "ignorantes e inadaptados".

