Lourdes Sánchez, internada por un fuerte dolor abdominal: "Me hice mil estudios, pero no encuentran qué es"

Recién llegada a la Argentina, luego de disfrutar una breve estadía en Nueva York junto a sus amigas Sofi Morandi y la agente de prensa Vanesa Pellizzeri, Lourdes Sánchez (33) se convirtió en noticia por un inesperado problema de salud, por el que actualmente se encuentra internada en el Sanatorio de los Arcos.

"¿Se pierde el próximo ritmo? @lourdesanchezok sufre un fuerte dolor abdominal y podría ser operada en las próximas horas de apendicitis", contó Ángel de Brito desde el Twitter de El Espectador, su programa de radio.

Ante la versión sobre su salud, Ciudad se comunicó con Lourdes para saber cómo está, y desde el sanatorio respondió: "No sé lo que tengo. Aún no están los resultados. Esta mañana me hice mil estudios y no encuentran bien qué es. Ahora estoy internada en los Arcos", dijo la bailarina, en reposo y esperando ser diagnosticada para aliviar su dolor abdominal. ¡Que se mejore!