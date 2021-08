Lourdes Sánchez fulminó a los participantes que se negaron al caño en La Academia: "Es una mezcla de vagancia y falta de compromiso"

En La Previa de La Academia (de lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine), Lourdes Sánchez, Lizardo Ponce y su equipo fulminaron a los participantes que se negaron a bailar en el caño alegando lesiones. La co conductora se mostró muy molesta con la actitud de los famosos que recurrieron a reemplazos con el visto bueno de la producción, y los calificó como “vagos con falta de compromiso”.

“Son unos vagos, Lulú. ¡Son todos unos vagos! Hace dos meses que están instalados los caños. Hay gente que ni siquiera fue a ensayar y ahora se están encontrando con los caños y la dificultad. Son unos vagos. Además está la posibilidad de alquilar una sala y de ir con una profesora de a poquito y no encontrarse con esto”, explicó Lizardo Ponce. “Ahora muchos piden reemplazos, pero porque son unos vagos, pero también me parece que les duele más el ego de no poder hacer una coreografía espectacular del nivel de la de Flor Vigna en vez de animarse o arriesgarse y demostrar lo poco que pueden hacer, pero con un montón de esfuerzo. Eso vale más que dar un paso al costado y llamar un reemplazo”, agregó el influencer.

“Pero después ves a esas personas, a las que les estás diciendo vagos, haciendo shows, dándolo todo en otros trabajos, y descuidan este que la verdad, te da el salto a la popularidad, a que la gente te conozca aún más y vendas aún más entradas”, le contestó Lourdes Sánchez. “Para mí, es una mezcla de vagancia con falta de compromiso, de ser responsables con este trabajo en La Academia, y se arriesgan a hacer el ridículo porque los que van a faltar, seguramente, no se van a poder trepar en el caño”, cerró la co conductora.