Locho Loccisano, muy cuestionado por su crítica a una participante de Canta conmigo ahora: "Querías trasmitir amor"

Clara Berutti (24) llegó a Canta conmigo ahora y se animó a subirse al escenario para entonar Run to you de Whitney Houston en su idioma original, algo que a la larga le ganó el voto de Locho Loccisano, que tuvo ciertos reparos para otorgárselo.

“Una canción emotiva, me gusta”, había anunciado el jurado, que fue uno de los primeros en ponerse de pie siguiendo su filosofía de “si canta mejor que yo, lo elijo”, y Marcelo Tinelli lo notó, por lo que le llevó el micrófono al final de la performance.

“Le voy a hacer una sola crítica. Dijiste que querías trasmitir ‘amor’ o algo por el estilo y cantaste en inglés. Siempre que quieran trasmitir algo canten en español, porque a mí no me lo trasmitiste, porque no lo comprendí. Si elegís español lo entiendo”, dijo Locho.

LA CRÍTICA DE LOCHO LOCCISANO QUE LE VALIÓ UN ABUCHEO DE LOS JURADOS DE CANTA CONMIGO AHORA

De inmediato, comenzaron las protestas y los abucheos por parte de los demás jurados. “Perdón, o estamos tomando confianza o… ahora todos lo retan por lo que acaba de decir”, dijo Marcelo Tinelli en defensa de uno de sus jurados preferidos.

“Trasmitir no tiene idiomas, es una energía lo que uno trasmite”, le replicó Natalia Cociuffo, su compañera de banco. “Bueno, a vos te gusta en castellano”, le dijo Marcelo a Locho.

“Me gusta en castellano y los banco a full porque sé lo difícil que es estar ahí parado”, se excusó Locho, fiel a su discurso.