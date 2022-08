Locho Loccisano le declaró su amor a Majo Martino en vivo en Canta Conmigo Ahora: "Yo me quiero casar con ella"

Luego de que Locho Loccisano y Majo Martino decidieran apostar por seguir conociéndose después de participar juntos en El Hotel de los Famosos, el jurado de Canta Conmigo Ahora le hizo una contundente declaración de amor a su novia, quien fue e acompañarlo al programa de eltrece.

Así fue el desopilante ida y vuelta de Locho, Tinelli y Majo:

Tinelli: -Locho, vino su novia. ¿No? ¿Está Majo?

Locho: -¡Sí! Está ahí mi amorcito, mi vida. Hola, mi amor.

Majo: -Hola, Marce.

Más sobre este tema Locho Loccisano confirmó que está de novio con Majo Martino en Canta Conmigo Ahora: "Soy un hombre nuevo"

T: -¿Voy a ser el padrino de la boda?

M: -Jajaja. Te amo.

T: -¿A mí me lo dijiste o a Locho?

M: -A vos, y a Locho también. Pero falta, recién arrancamos. Igual, él es medio chapado a la antigua.

L: -A mí me gustaría casarme con ella. Pero no se lo voy a decir ahora. Yo te conozco la cara, Marcelo.

Más sobre este tema Picante pregunta de Pampita a Locho Loccisano y Majo Martino: "¿Se van a casar?"

T: -No, estoy intentado que lo diga con convicción. Dígame, ¿se va a casar con Majo?

L: -Pará…

M: -Recién arrancamos. ¿Cómo me va a proponer casamiento?

L: -¡Ya me dijo que no!

T: -A mí me gusta la pareja porque me parecen dos buenos tipos y me gustan cómo ensamblan.

L: -Majo es muy buena compañera y gracias por venir a acompañarme hoy.

M: -Un placer.

T: -¡Vamos! Muy bien.

¡Están a full!