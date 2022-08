Locho Loccisano confirmó que está de novio con Majo Martino en Canta Conmigo Ahora: "Soy un hombre nuevo"

Luego de que Locho Loccisano y Majo Martino decidieran continuar conociéndose después de participar juntos en El Hotel de los Famosos, el jurado de Canta Conmigo Ahora reveló en vivo que su relación con la modelo subió un escalón más.

“Yo ahora estoy en pareja”, remarcó Locho, tras algunas preguntas que le hizo Marcelo Tinelli sobre su presente sentimental. Además, se dirigió especialmente a su novia con un dulce piropo: “Le mando un beso a Majo, soy un hombre nuevo”.

Horas antes, Martino había sido cauta al hablar de su historia de amor con Locho en su visita a Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine): “Sí, seguimos juntos. Dormimos juntos noche por medio. Todavía no decimos que somos novios, todavía no tenemos el título. Igual me parece una ridiculez que nos asuste tanto esa palabra. Lo digo por mí, por él, pero yo creo que es porque queremos disfrutar todo lo que es el primer momento”, había dicho.

Y cerró: “He sufrido por amor. Hace mucho tiempo que no estoy en pareja. Sí he tenido mis cosas, pero en pareja no estoy desde hace mucho tiempo y cuando estás en una relación obviamente aparecen los miedos. No es simple”.

¡Amor oficializado!