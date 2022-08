El llanto de la participante de Canta Conmigo Ahora tras los halagos del jurado: "Estoy emocionada hasta las lágrimas"

Una vez más, una participante de Canta Conmigo Ahora logró deslumbrar al jurado. En este caso, se trata de Magalena Martínez, una tucumana de 18 años que demostró su talento en el escenario al lucir su increíble voz.

La joven entonó el famoso tema La bifurcada, de Memphis la blusera y cosechó la aceptación de la mayoría del jurado, que no dudó en halagar su capacidad vocal, su belleza y su particular interpretación que no pasó desapercibida para nadie.

Tras escucharlos, Magalena no pudo contener las lágrimas y se mostró muy feliz de haber podido tener esta oportunidad de cumplir su sueño: “Estoy emocionada hasta las lágrimas”, atinó a decir, con los sentimientos a flor de piel.

LA RESPUESTA DE UNA PARTICIPANTE DE CANTA CONMIGO AHORA LUEGO DE QUE TINELLI SE SORPRENDIERA POR SU ACTITUD EN EL ESCENARIO

Pese a la adrenalina que genera enfrentar a los 100 jurados de Canta Conmigo Ahora, Camila Meza, la joven de 23 años, oriunda de Lomas de Zamora, llamó la atención de Marcelo Tinelli por su actitud en el escenario.

Por tal motivo, el conductor quiso indagar más acerca de la participante: “Te digo una cosa. Más allá de lo que pueda juzgar el jurado que son los que verdaderamente entienden, a mí hay una cosa que me impactó y es tu posición acá en el escenario. Cómo entraste y enfrentaste a estos monstruos, a estos tipos grosos y consagrados”, comenzó diciendo Tinelli.

“Te plantaste acá con una actitud que, lo primero que dije, fue ‘¿qué hace de su vida esta chica?’. ¿Vos te diste cuenta de lo que hiciste?”, agregó el presentador. A lo que Camila sorprendió con su respuesta: “No, la verdad es que yo vine a disfrutar todo. Pero puede ser que es porque soy guardiárcel, y ahí uno es como que se transforma… aunque me tiemblen las piernitas”.

“Si no te plantás ahí, te comen los pibes. Claro, actitud de guariacárcel. Mantené siempre esa actitud”, cerró Marcelo, aún asombrado por cómo se desenvolvió la joven en el estudio.