El llanto desconsolado de Mery del Cerro, eliminada de MasterChef Celebrity: "No empanaba una milanesa y terminé entre los cinco mejores"

Dieciocho semanas atrás, Mery del Cerro se convertía en noticia a raíz de su desconocimiento acerca de cómo se empanaba una milanesa en MasterChef Celebrity, aunque este domingo se convirtió en una de las semifinalistas eliminadas del reality de Telefe.

La gala de eliminación comenzó con un desempate entre Denise Dumas y Juariu que terminó con la esposa de Campi convertida en la primera semifinalista de la última semana de MasterChef Celebrity 3.

Lo que siguió fue una de las pruebas más difíciles a las que se sometieron los participantes restantes ya que debieron cocinar platos basados en un corte de tuétano, más conocido como caracú en Argentina. “Soy muy fan de esto”, reconoció paradójicamente Mery, sin saber que ese ingrediente se iba a convertir en su perdición.

MERY DEL CERRO, ELIMINADA DE MASTERCHEF CELEBRITY

Mery fue la primera en presentar su plato, un hueso de tuétano con almendras, perejil, cebolla morada, puré de berenjenas y pan de ajo que, si bien no desagradó a los jueces, tampoco los terminó de convencer, razón por la cual fue nominada en última instancia con Tomás Fonzi.

Fiel a su estilo, Mery del Cerro se quebró mientras escuchaba las palabras de despedida de Donato de Santis, y lo que le dijo Damián Betular le hizo brotar aún más lágrimas. “Quería agradecerles a los tres, que fueron maestros para mí”, dijo.

“Al principio entre subestimando un poco la cocina y creyendo que se me iba a hacer más fácil, y la verdad es que no”, agregó Mery, desconsolada en su llanto. “Me lo tomé con responsabilidad, y me preparé y estudié, como todo lo que hago, en los momentos libres”, señaló.

“Yo me llevo un gran aprendizaje de todos ustedes. (…) Estoy muy contenta, de verdad. Gracias, porque si hay algo que me pasó acá fue haber crecido como persona en todos los aspectos de mi vida”, dijo Mery del Cerro antes de fundirse en un fuerte abrazo con los jurados.

“De no saber empanar una milanesa, de repente estoy entre los cinco mejores, y eso, para mí, es un montón”, cerró la modelo.