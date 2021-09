Llamativa reacción de Javier de Miguel cuando le preguntaron por China Suárez y qué dice su entorno: "Está súper enamorado"

En medio de los rumores de romance, el periodista Juan Etchegoyen se comunicó con Javier de Miguel para preguntarle si es verdad que está saliendo con China Suárez. Aunque él respondió muy educado, prefirió no hablar del tema.

"Le pregunté directamente a Javier si quería hacer una nota y me respondió: 'Hola Juan, no, lo siento pero te lo agradezco...'. Me envió un emoticón de carita sonriente. Obviamente que yo quería hacer la entrevista con él pero al tener la negativa le pregunté al hueso por su relación con China Suárez. Cuando él observa lo que le pregunto, optó por no responder y clavar el visto”, contó el periodista en Mitre Live.

Sin embargo, Juan reveló la impactante información que vincula al galán español con la actriz argentina que, actualmente, está instalada en Madrid con sus hijos por trabajo a semanas de haberse separado de Benjamín Vicuña.

"Me cuentan que se los ha visto juntos en más de una oportunidad por las calles españolas. Alguien muy cercano al modelo me dijo que él está enganchadísimo con China y súper enamorado. Yo lo voy a poner en potencial porque no me consta pero confío en la persona que me lo dice”, sumó, contundente.

Y se despidió compartiendo las versiones de romance que los vinculan remarcando que le hubiese gustado que él le aclarara los tantos en su ida y vuelta.

"Es una frase fuerte que además en este contexto de rumores de romance suena todavía más resonante. ¿Será el nuevo enamorado China o nuevo novio? ¿Qué será en la vida de la China este muchacho español? Yo me puse en contacto con Javier de Miguel y la verdad que en esta época no responder una pregunta de un periodista es raro si no tenés nada que desmentir. Lo extraño es que me respondió ante la primera consulta y después ya no", cerró.

¿Romance en puerta?