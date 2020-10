La llamativa actitud del Polaco y Barby Silenzi que despertó nuevos rumores de crisis: se dejaron de seguir ¡y a las horas volvieron a mostrarse juntos!

Desde hace días, el Polaco y Barby Silenzi se encuentran en medio de rumores de crisis luego de que la instagramer Juariu mostrara que a ella se la vio en su departamento y a él en su casa.

En las últimas horas, se reavivó con todo la versión de cimbronazo entre los padres de la pequeña Abril, de 4 meses, cuando Juariu detectó un gesto muy llamativo: tanto el cantante como Barby se habían dejado de seguir en Instagram.

Es más, los comentarios y “me gusta” del Polaco en la cuenta de Silenzi ya no se podían ver. La conclusión de la instagramer que sigue los pasos de los famosos en las redes fue contundente: “Lo bloqueó”.

Además, Barby compartió un filoso posteo en sus Stories con una frase de Camilo y su historia de amor con Evaluna Montaner, que ella acompañó con aplausos: “Sabía que ella merecía algo mejor, pero sabía que me dolería verl al lado de alguien más, entonces mejoré, mejoré por amor, mejoré para no perderla. Y creo que todos deberíamos pensar igual, no importa si eres hombre o mujer”, decía el fragmento que destacó.

Luego de que Juariu publicara los detalles de los sorpresivos “unfolllows” de ambos, la pareja volvió a seguirse. Es más, él compartió un video con Abril y Barby junto a un contundente: "Las amo" G-plus

Sin embargo, a horas de que Juariu publicara los detalles de los sorpresivos “unfollows” de ambos, la pareja volvió a seguirse en Instagram. Es más, él compartió un video con Abril y Barby junto a un contundente: “Las amo”, desmintiendo cualquier tipo de crisis.

Días atrás, cuando surgió el primer rumor que aseguraba que el Polaco y Barby ya no vivían juntos, sumado a un supuesto malestar de Valeria Aquino, ex del cantante, por el hecho de que su hija Alma conviva con ellos, Silenzi le aclaró a Ciudad: “Con Eze somos papas de Abril y los dos tenemos otros hijos, y no permitimos q ningún padre de esos hijos opine en nada de nuestra familia. Alma estuvo la mayor parte de la cuarentena con nosotros viviendo. De hecho yo a Alma la baño, la cambio, la peino y le hago la comida”.

Una vez más los rumores de crisis entre el Polaco y Barby Silenzi parecen haber quedado solo en eso: rumores.