Lizy Tagliani recordó la peor cita de su vida: "Me dijo 'estaciono y vengo' pero nunca volvió"

El último sábado, Andy Kusnetzoff le pidió a sus invitados de PH Podemos Hablar que cuenten las peores citas de su vida y Lizy Tagliani se despachó con una anécdota… ¡tremenda! “Tengo un montón de citas fallidas porque a mí la cara me cuidó el cu...”, bromeó primero la exitosa actriz y conductora.

Luego, relató: “Estaba en un boliche con unas amigas, me estaba yendo y conocí a un pibe espectacular. Yo estaba re montada, con taco aguja, boca roja... sentía que era Britney Spears. Lo enamoré perdidamente, hubo una pasión increíble y él estaba fascinado”.

"Me dijo 'estaciono y vengo', pero es tan complicado el tránsito que no consigue lugar... ¡nunca más volvió!" G-plus

¿Qué pasó al día siguiente de su encuentro? “Me mandó un mensaje para volver a vernos, le dije que me pasara a buscar y dije 'no puedo estar tan tro..., quiero un novio, enamorarlo'. Así que me duché, me puse colita en el pelo, ojotas, cero maquillaje, toda natural...”, contó Lizy.

Pero Tagliani no se esperaba la actitud de su “candidato”: “Bajé del ascensor, la entrada del edificio era de vidrio, me vio, conectamos y él vio a esta chica teen y angelical que le decía 'hola amor'. Me dijo 'estaciono y vengo', pero es tan complicado el tránsito que no consigue lugar... ¡nunca más volvió!”, contó entre carcajadas Lizy sobre el desenlace de su romance fallido.