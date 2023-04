Lizy Tagliani se mostró sin ropa en Instagram y las famosas reaccionaron: "Ese cuerpo pide fuego"

Lizy Tagliani, que suele mostrar su día a día en las redes sociales, esta vez eligió compartir en Instagram una foto suya desnuda en el balcón de un hotel y mirando el mar. Y la postal causó furor.

“Octubre del 65 jajajajajaja (No hacer zoom la corté por Photoshop)”, escribió Lizy y provocó la reacción de muchas famosas como Guillermina Valdés, Barby Franco, Luciana Salazar, Karina Jelinek y Belén Francese.

“Ese cuerpo pide fuego”, escribió Analía Franchín. "Mamasita”, agregó Vicky Xipolitakis entre muchos otros comentarios.

LIZY CUESTIONÓ FUERTE A UN JUEZ DE ADOPCIÓN

Libreta de matrimonio en mano, Lizy Tagliani aceleró los trámites de adopción junto a Sebastián Nabot para agrandar la familia, y fue contundente respecto al planteo que le hizo a un juez.

"Les tiene que causar remordimiento a ustedes que son los responsables de que una persona cumpla 18 adentro de un instituto, y no en una familia", dijo Lizy sobre un magistrado.

"Tuve una charla con un juez y no sé si esto me va a favorecer. Pero me dijo que hay que tener paciencia, que es paso a paso. Entender que las cosas a veces se dan y que a veces no se dan. Y le dije que nosotros entendemos todo, que no tenemos problemas", agregó.