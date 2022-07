Lizy Tagliani habló sobre la posibilidad de ser madre junto a su novio, Sebastián Nebot: "Él me convenció"

Lizy Tagliani habló con los Socios del Espectáculo sobre la posibilidad de que Sebastián Nebot, su actual novio, se sume al proyecto de su maternidad.

“¿Sebastián te va a acompañar en esto, lo hablaste con él?”, le preguntaron a la humorista, quien respondió: “Es un gran impulsor de todo esto”.

“Yo le decía que no sentía que estaba preparada, que no lo sentía para mí, que nunca me imaginé y él me decía ‘¿y por qué no?’ Entonces me convenció”, detalló Lizy.

"Supongo que si él es mi pareja y me va a acompañar algo va a tener que ver". G-plus

“Ese día lloré un montón porque era algo que lo tenía negado y después me decidí”, agregó la conductora, quien también habló de la participación de su pareja en esto.

“¿Lo van a tener juntos?”, indagaron y Tagliani contestó: “Tal vez sí, no lo tenemos decidido pero supongo que si él es mi pareja y me va a acompañar algo va a tener que ver”.

LIZY TAGLIANi CONTÓ LAS DISTINTAS FORMAS QUE AVERIGUÓ PARA SER MADRE

Lizy Tagliani contó que estuvo averiguando sobre las distintas formas para convertirse en madre y expresó lo emocionada que está con este proyecto en su vida.

“La adopción, subrogación de vientre, son algunas opciones, creo que hay posibilidades de hacerlo acá y también en el exterior, hay que ver lo que se dé”, dijo a los Socios.

Al final, Lizy destacó: “Estoy muy contenta, hace bastante que venía viendo la posibilidad, no sé si se va a dar o no pero es un lindo proyecto”.