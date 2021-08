Lizardo Ponce reconoció que no chequeó el supuesto viaje de Sofía Jiménez a Jujuy: "No tengo tiempo de andar llamando"

Los famosos utilizan sus redes sociales para mostrar cómo es su vida privada y eso a veces puede llevar a confusión, dado que en ocasiones comparten fotos antiguas o sin la ubicación correspondiente. Eso es lo que le ocurrió a Lizardo Ponce, que este martes denunció que Sofía “Jujuy” Jiménez se fue a su provincia natal a visitar a su familia estando lesionada en lugar de preparar sus próximos ritmos, pero luego se tuvo que desdecir alegando que no chequeó la información.

“Hoy hablé con Sofi Jujuy y me dijo ‘Vos que decís que soy una vaga, ya tengo una cumbia lista y un duelo por las dudas. No me fui a Jujuy, me quedé en Buenos Aires’”, señaló Lizardo en La Previa de La Academia (de lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine). “Dijo que mentiste. ¿Mentiste?”, le preguntó el productor Gabriel Fernández.

“No sé si mentí. Yo la vi en Jujuy y no tengo tiempo de andar llamando para ver si está en Jujuy o no. Me baso en las redes”, señaló Lizardo Ponce, sobre el paradero de Sofía Jiménez. “Es que en realidad se encontró con su familia y me parece que por eso dijiste que se había ido a Jujuy. Se encontró con su familia, pero acá, creo que por eso fue la confusión. A chequear”, le aconsejó Celeste Muriega al conductor.