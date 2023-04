Listorti, indiscreto con Carmen Barbieri frente a Laurita Fernández: "¿Es la novia de Fede que más querés?"

Este miércoles, Carmen Barbieri abrió su Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) con un móvil en vivo con José María Listorti y Laurita Fernández, dos de los protagonistas del musical Matilda, que estrenarán en junio en la calle Corrientes.

En este marco, los actores respondieron todo tipo de preguntas, y Carmen le dio luz verde a Pampito para que haga de las suyas, ya que tenía entre dientes una pregunta sobre lavarropas. “Veo siempre que entre Laurita y Carmen quedó muy buena onda…”, llegó a decir el panelista cuando la conductora interrumpió.

“Cuando la veo me da mucho placer. Cuando nos encontramos, vos te darás cuenta, la abrazo con todo mi cariño porque la quiero mucho, mucho, mucho”, dijo Carmen con mucha ternura, pero entonces José María la interrumpió: “¿Es la novia de Fede que más quisiste?”, quiso saber.

LA PREGUNTA INDISCRETA DE JOSÉ MARÍA LISTORTI A CARMEN BARBIERI EN VIVO

“Hubo tantas, tantas, que ahora me mareo, pero es una mujer que yo…”, dijo Carmen para salir del paso, atenta a que hay muchas famosas que reclaman ese lugar, por la forma en la que trataron a su hijo.

“Pero si tuvieras que elegir una, una. No, no se puede casar con dos. Se tiene que casar una”, contraatacó Josema cuando Carmen preguntaba por qué tenía que decidirse por una. “Te tiene que dar un nietito. ¿Con quién te tiene que dar un nietito?”, insistió, ante las risas de los presentes.

“Es una de las que más quiero, y por suerte me sigo viendo”, dijo Carmen, con la misma intención. “Pero pará, Carmen, si nosotras hablamos más no siendo más nuera y suegra. Hablamos más sin ser que siendo”, dijo Laurita, lanzándole una soga.

“La quiero de antes, porque siempre me gustó, me cayó bien. La veo talentosa y buena gente, y cada vez que te veo me da placer, Se me pone la piel de gallina. Recuerdo que lo obligaste a mi hijo a ver a mi mamá, que ya estaba en las últimas en silla de ruedas; y hay una foto hermosa que la tengo siempre en mi billetera. Así que siempre te digo gracias por eso, porque a Fede le daba cosa ir a ver a mi mamá que estaba en ese estado”, cerró la conductora, con la emoción a flor de piel.