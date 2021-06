Letal definición de Lussich contra los jurados de MasterChef por la polémica de Claudia Fontán: "Son tres soberbios que humillaron a una mujer"

La polémica por el escándalo de Claudia Fontán en MasterChef Celebrity 2, a raíz de haber levantado toffee del piso para agregárselo al plato que luego le haría probar al jurado, se potenció tras el llanto desconsolado de la participante del reality. "Lo que más me mortifica es haber tenido la oportunidad de reconocerlo y, no sé por qué, dije que no lo había puesto. Eso es lo que más angustia y vergüenza me genera", había expresado la Gunda al enfrentar a Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis.

Momento que fue sometido a un minucioso análisis por parte de Rodrigo Lussich: "La humillación llegó a su punto máximo. Ayer la humillaron como nunca a un participante en MasterChef, nunca merededor de una humillación, aunque obviamente sí de una sanción o reprimenda porque hizo trampa y además mintió. Todo eso en un reality tiene su costo".

Luego de tildar al certamen de "MasterTongo", el conductor de Intrusos afirmó que "la humillación fue innecesaria". Y continuó fulminante: "Decidieron humillar públicamente a Claudia Fontán, más allá de tener que ir siempre a la gala de eliminación como castigo, televisivamente eso fue bochornoso para Claudia".

"Me dio cosa verla llorar a Fontán. Son tres soberbios, como todos los cocineros que trabajan así en sus cocinas y maltratan a la gente, en general". G-plus

Ahí, en Intrusos mostraron las imágenes del programa de Santiago del Moro y Lussich sentenció: "Me dio cosa verla llorar a Fontán. Más allá de las idas y vueltas sobre ciertos modos, preferencias, como grabar más tarde para esperarla, o que aparentemente se estaba copiando una receta en un baño… Pero ver a una mujer humillada así en la tele por tres señores, tres soberbios básicamente, más allá del estilo de cada uno… Son tres soberbios, como todos los cocineros que trabajan así en sus cocinas y maltratan a la gente, en general".

"Hacérselo a una mujer así, de esa manera, más allá de un show televisivo y de que las redes la hicieron pelota. Tres señores de la televisión humillando a una mujer dejó mucho que desear. (…) Es una absoluta decisión editorial mostrar a la Gunda en ese estado, y también no mostraron cosas que no querían que se vieran. En cambio, a Claudia Fontán la tiraron a los perros", cerró Rodrigo Lussich indignado con lo que sucedió en MasterChef Celebrity 2.