Letal definición de Flor Vigna cuando le preguntaron sobre Nico Occhiato: "Me quedó cerca el chiste"

Este martes, Flor Vigna y Facu Mazzei debutó en el ritmo de imitaciones de La Academia en la piel de Britney Spears y participó de un divertido ida y vuelta con Marcelo Tinelli en la previa. Allí, la artista practicó su dudoso inglés, aunque no se privó de brindar una letal definición sobre su ex, Nico Occhiato, calificándolo de “very boludo”.

“Me encanta porque no tiene que hacer de Britney Spears en la previa, pero lo hace. Le estoy contando todo sobre la Argentina. Me está diciendo ‘gracias’”, dijo Marcelo fingiendo una conversación con la actriz. “Thank you, Marce. You are very very boludo. Facundo me dijo que boludo is very agradable, amazing”, dijo Flor Vigna, haciendo reír a todos.

“¿Conoces a Nico Occhiato?”, insistió Marcelo Tinelli, y obtuvo como respuesta un “¡Oh! ¡This is very boludo!”. “Estamos en un momento en donde todos se ofenden por cualquier chiste, no están interpretados como tal y hay que salir a aclararlos”, se atajó el conductor.

“Es bon persona. ¡Ah, es brasilera de repente la piba!”, exclamó Flor Vigna, que más tarde se mostró arrepentida ante Ángel de Brito de haberse reído de Nico Occhiato. “Me quedó cerca el chiste, pero lo queremos”, dijo la participante a modo de disculpas.