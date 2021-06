Letal cruce entre Hernán Piquín y Lizardo Ponce en La Academia: "Ni tus amigos te aplaudieron"

Este lunes ShowMatch La Academia retomó las performances de shuffle dance y le tocó en suerte a Lizardo Ponce demostrar lo que pudo ensayar. El participante llegó a la pista con una advertencia de Hernán Piquín, con quien mantuvo un serio cruce a raíz del bajo puntaje que le brindó, acompañado de duras palabras.

Lizardo llegó a la pista a sabiendas de que Piquín, a quien había entrevistado en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) le había dicho que quería ver “ampollas y sangre” en sus pies tras la performance. Lo cierto es que el shuffle dance de Lizardo motivó un 3 de Ángel de Brito y un 6 de Pampita, al que se agregó otro 3 de Piquín, que le señaló al participante que “ni sus amigos lo aplaudieron”, y dio inicio a un nuevo cruce:

Lizardo Ponce: -Yo estoy haciendo algo nuevo y sus críticas y las de muchos son algo difícil. ¿A vos te aplauden tus amigos como jurado?

Hernán Piquín: -Hay muchos que me critican y muchos que me aplauden.

LP: -A mí también.

HP: -¿Y cuál es el problema?

LP: -Ninguno pero hablás de mis amigos… ¡Siempre me aplauden mis amigos!

HP: -La verdad es que te vi haciendo siempre el mismo paso, te faltó mucho. Realmente me aburrí, me aburrí, me aburrí.

LP: -El año pasado Pepe Cibrián se aburría de mí y se terminó yendo antes que yo. Ojalá que vos estés mucho tiempo más ahí y que yo te pueda convencer en algún momento.

HP: -No te pongas nervioso. Él se fue, yo me quedé. Por ahí te vas vos antes.

LP: -Cualquier cosa puede ser, pero vos cuestionás tanto a la gente que está acá haciendo ese personaje para llamar la atención y haciendo sentir mal a todos. Decís cosas que no sé si están tan buenas. Si eso te sirve para que la gente se entere que estás ahí, lo celebro.

HP: -Mi amor, yo vine de España. ¿Entendés? Me llamaron.

LP: -Y yo vine de mi casa.

HP: -Te felicito. ¡No sabés jugar! ¡Ya esta, listo! ¿No puedo bajarle la nota?

Marcelo Tinelli: -No, ya está. Ya está. Doce puntos, y terminó todo medio tenso.