Laurita Fernández reaccionó cuando le preguntaron si Benjamín Vicuña tuvo una crisis con Eli Sulichin por ella

En diálogo con Intrusos, Laurita Fernández reaccionó tajante cuando le preguntaron si Benjamín Vicuña tuvo una crisis con Eli Sulichin por ella, rumores que trascendieron desde están grabando juntos la película S.O.S, soy papá.

“Hubo versiones de una crisis de Benjamín Vicuña con su novia porque estaba trabajando con vos”, le comentaron desde el programa de América a la bailarina, que estuvo rodando el filme para Netflix en Mendoza con el actor.

“No, a mí en eso no me metan, yo no estoy al tanto de nada, ni idea”, respondió contundente la conductora de Bienvenidos a Bordo y dejó en claro que su relación con Vicuña es absolutamente laboral.

"Con Eli Sulichin tengo gente en común, es una divina total". G-plus

“Eli estuvo con él en las grabaciones, fue con él a Mendoza, ¿vos la conociste, estuviste en contacto?”, continuó indagando el periodista y Laurita sentenció: “Sí, aparte tengo gente en común, es una divina total. Yo deseo que todos los que se eligen sean felices”.

LAURITA FERNÁNDEZ CONTÓ CÓMO FUE TRABAJAR CON BENJAMÍN VICUÑA

Laurita Fernández contó a Intrusos cómo fue trabajar con Benjamín Vicuña y expresó su admiración hacia él como actor.

“¿Cómo fue para vos grabar con Benjamín Vicuña que tiene también asociado detrás muchas especulaciones, de cuando alguien graba con él, que se hablen muchas cosas?”, le preguntó el cronista.

Por su parte, la actriz respondió: “Fue recontra externo eso, a mí por lo menos no me afectó en absoluto ni tampoco dejé que me condicione en nada”.

"Yo tenía muchas ganas de trabajar con él, me encanta como actor entonces estuvo la verdad que todo genial". G-plus

“Él es un gran compañero, un gran profesional. Yo tenía muchas ganas de trabajar con él. Me encanta como actor entonces estuvo la verdad que todo genial”, finalizó Laurita.