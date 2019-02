Tras un intenso 2018 en el que debutó como jurado del Bailando, se consagró como protagonista de Sugar y volvió a apostar al amor de la mano de Nicolás Cabré (38), Laurita Fernández (38) brindó una extensa entrevista en la que habló de todo.

En un momento de la nota, al ser indaga por las críticas que recibió durante el certamen de ShowMatch y los que la tildaron de "agrandada" y "trepadora", la protagonista de Sugar sentó postura: "Eso fue en el Bailando, no en otros lados. Sí es verdad que cuando empecé a salir con Nico decían que en realidad salía con Gustavo Yankelevich (risas). ¡A nadie se le ocurrió que Gustavo me podía elegir por lo artístico! ¿Por qué siempre la duda de que me acosté con alguien? Es más bien un problema del otro que mío".

"Y en relación a estar agrandada, fueron muy duros conmigo este año. Tuve que pagar el derecho de piso. Aprendí que no iba a conformar a todos. Que confíe en mí no significa que esté agrandada. Sigo siendo la misma", agregó, en diálogo con la revista Gente.

En cuanto al éxito, Laurita reconoció que no es un tema que le saque el sueño: "No se me vuelan los pájaros porque me vaya bien en el trabajo. Lo hago con pasión y entrega desde que era la bailarina número 70. Siempre supe que en el Bailando no iba a hacer amigos. Sí me llevo a Flor Peña, Mati Napp, Facu Mazzei y algunos más".

Por último, la artista se refirió al éxito y sus posibles consecuencias, como la envidia: "Estoy en un momento maravilloso, pero no miro a mi alrededor. No es por esquivar la pregunta. Sólo que soy consciente de que es hoy. Tal vez mañana no. Voy a trabajar para que lo sea. Quiero que me sigan eligiendo, pero no doy por sentado el éxito. Si molesta que me vaya bien, el problema es del otro".