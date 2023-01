Laurita Fernández y Peluca Brusca compartieron estas dulces fotos de sus románticas vacaciones.

Laurita Fernández y su novio, Claudio "Peluca" Brusca, viajaron a Miami para celebrar su amor durante unas románicas vacaciones que jamás olvidarán.

Muy enamorados, tanto ella como él compartieron las fotos más lindas de este viaje a Florida, Estados Unidos, y se dedicaron su inmenso cariño.

En las imágenes se los puede ver relajados en su habitación de hotel, que está a metros de la playa y tiene vista al mar.

También, divirtiéndose en la playa, tomando mates mientras disfrutan del sol y la arena, muy enamorados y sonrientes.

LAURITA FERNÁNDEZ ADMITIÓ QUE HACE POCO COMENZÓ A PENSAR EN LA IDEA DE TENER UN HIJO

En su momento, cuando estaba en pareja con Cabré, la bailarina había contado que a partir de esa relación comenzó a considerar la posibilidad de tener un hijo juntos.

"Con el pasar de los años sí me empecé a encontrar con la idea de ser mamá y de verlo viable. Porque si me preguntabas hace cuatro años yo te decía que 'no, todavía no pienso en eso'", sumó en diálogo con Adrián Pallares y Rodrigo Lussich.