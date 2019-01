Luego de destacarse como bailarina en el Bailando y coronarse campeona junto a Fede Bal, Laurita Fernández (27) dio el gran salto y pasó de la pista al jurado, lugar codiciado por muchas figuras del espectáculo.

Sin embargo, su experiencia no fue del todo positiva, dado que se convirtió en el blanco de duras y fuertes confrontaciones, como fueron los cruces con Cinthia Fernández, Soledad Fandiño, Mica Viciconte y Flor Marcasoli.

Concluido el certamen y en plena temporada de Sugar en Mar del Plata, Laurita habló desde un móvil con Intrusos, confesó que no se sintió a gusto en dicho lugar y enumeró los motivos.

"El jurado no fue el lugar que más disfruté... El punto no era la devolución en sí, era todo lo que pasaba alrededor. Pero hasta que no lo viví, no me di cuenta de que lo que más disfrutaba era bailar". G-plus

"¿La pasaste mal en ShowMatch en la última época? Recién dijiste "nos querían fletar", "al final no éramos (con Flor Peña) tan descartables". ¿La pasaste mal en el programa?", le preguntó Adrián Pallares. Y la protagonista de Sugar se sinceró: "(El jurado) no fue el lugar que más disfruté, y se los dije (a los productores). Pero también se los agradezco, porque sé que es un lugar de privilegio y muchos quieren ocupar ese espacio. Que hayan confiado en mí está buenísimo".

En esa línea, agregó: "Esto también se los dije el último día, que hubo muchas veces que las pasé como el 'tuje'. Para muchos es un juego, pero a mí si me dicen algo, yo me lo tomo en serio. No es que se apaga la cámara, te abrazo y somos todos amigos. Entonces, sí lo padecía. Es un juego que no lo sé jugar muy bien, esto de ir y contestar... Porque el punto no era la devolución en sí, era todo lo que pasaba alrededor. Pero hasta que no lo viví, no me di cuenta de que lo que más disfrutaba era bailar y no estar ahí al frente de tantos frentes".

"Por un montón de cosas no la pasé bien, pero no por ellos, sino por las cosas que se daban en el programa. En general, la discusión y la pelea no me gustan". G-plus

Escuchando su descargo, el panelista repreguntó: "¿Si volvés es para bailar?". Fue entonces que Laurita asintió con una sonrisa: "Sí, sin dudas. Igual me sirvió para aprender mucho. Estas cosas que antes me jodían y las padecías, después me daba cuenta de que eran por el programa y me dejaba de hacer tanto drama. Pero antes volvía a casa, me hacía una hamburguesa y me ponía a llorar".

Para finalizar, Fernández puntualizó qué fue lo que menos disfrutó de su rol de jurado: "Por un montón de cosas no la pasé bien, pero no por ellos, sino por las cosas que se daban en el programa. En general, la discusión y la pelea no me gustan".