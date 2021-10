Laurita Fernández y Nico Cabré, infraganti corriendo juntos

En medio de los fuertes rumores de reconciliación que enfrentan Laurita Fernández y Nicolás Cabré, Ángel de Brito compartió en las redes un video de la bailarina y el actor muy juntitos en la calle y las sospechas no tardaron en llegar: ¿están a un paso de blanquear la reconciliación?

“Cabritos running”, escribió el conductor de Los Ángeles de la Mañana y el jurado de La Academia de ShowMatch en su cuenta personal de Twitter donde se ve a los protagonistas de esta historia con ropa deportiva aparentemente después de haber hecho ejercicios.

Días atrás, De Brito también había sido el encargado de dar más pruebas de este acercamiento en las redes al subir una imagen de Laurita y Cabré comiendo al aire libre en Núñez: "La realidad es que ellos nunca dejaron de verse. No quieren oficializar porque no están de novios formalmente, pero se siguen frecuentando y la pandemia se prestó para que vuelvan muchos ex", había contado De Brito, sobre la nueva apuesta por este amor.

Foto: Captura de Twitter