Laura Fildalgo dijo que no va a LAM porque "los panelistas son despectivos y destructivos": fulminante respuesta de De Brito

La devolución de Laura Fidalgo a Mora Godoy en la ronda de disco del Súper Bailando 2019 generó tensión el aire entre las eximias bailarinas de tango, y ese cruce luego rebotó en los distintos programas de espectáculos. Los Ángeles de la Mañana fue uno de los ciclos en los que se trató el cortocircuito entre la integrante del BAR y la participante, y a Fidalgo no le gustó nada cómo trataron el asunto.

Así fue que Laura expresó su indignación en una nota con el ciclo de Ángel de Brito: “No estoy enojada con LAM. Pasa que si me van a seguir maltratando, prefiero no ir a ningún programa en que me maltraten”. Asombrado, el notero le preguntó si de verdad se sentía maltratada, y ella aclaró: “No tengo ganas, es siempre un ataque y la verdad es que no me lo merezco. Trabajo hace muchos años, he producido, he estado en espectáculos, invertí toda una vida en una carrera, doy trabajo, tengo las escuelas”.

Ahí, Santiago Riva Roy indagó: “¿Por qué te sentís atacada? Para que no caiga todo en la misma bolsa...”. Sin admitir que la causa de su negativa a ir al piso era Lourdes Sánchez, Fidalgo comentó: “Veo que siempre es una cosa despectiva, destructiva, de todos los panelistas. Es de muchos, pero no voy a dar nombres”. Y si bien al final el cronista le mencionó que Graciela Alfano sería una nueva integrante del panel y ella aseguró que “ya pasó” la pelea y que siempre lo que le refieren es “todo negativo”, Laura Fidalgo se distendió: “¿Que si puedo ir a LAM algún día? Si son respetuosos, sí”.

Implacable, tras ver el reportaje Ángel de Brito sentenció con ironía para dejar en claro que no modificarían su postura crítica: “Te mandamos un beso grande, Laura. Podemos seguir sin vos”.