Las lágrimas de Guillermina Valdés tras el homenaje de Lizardo Ponce: "Tengo hijos que eligieron un camino propio y me encanta escucharlos"

Luego de la emoción que despertó Lizardo Ponce, quien no pudo evitar quebrarse en La Academia de ShowMatch en pleno homenaje a la comunidad LGTBIQ+, Guillermina Valdés también volcó sus emociones a flor de piel en su devolución.

“Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos. Y me gustaría que en las casas puedan entender que los hijos no son nuestros. Somos guías, y tenemos que acompañar”, comenzó diciendo la jurada con lágrimas en los ojos.

“Que cada uno sea como quiere ser. Y basta que si las mujeres tienen el pelo corto como mis hijas, si hay dudas para que entren a un baño de mujeres. O si un hombre es gay no es fuerte. Hay demasiado sufrimiento en el mundo”, agregó.

Guillermina Valdés: "Tengo hijos que eligieron un camino propio. Me encanta escucharlos, y me encanta entenderlos". G-plus

Y cerró, muy movilizada: “Sabía que este homenaje me iba a tocar. Qué lindo ser cómo tu papá, que no deposita si hay un diploma, si el trabajo es bueno, si es lindo. Basta de etiquetas. Gracias, chicos. En las casas se necesita esto”.