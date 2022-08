Las lágrimas de La Bomba Tucumana tras escuchar a una participante de Canta Conmigo Ahora interpretar su famoso hit: "Me siento homenajeada y en las nubes"

Emocionada por la oportunidad de mostrar su talento en Canta Conmigo Ahora, Consuelo Castillo, una joven oriunda de Corrientes, interpretó el famoso tema La Pollera Amarilla que supo popularizar Gladys La Bomba Tucumana y la artista no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al escucharla.

“Ay, mirá su onda. ¡La amo!”, se la escuchó a la jurado del certamen de eltrece, mientras disfrutaba pe performance de loa concursante y cantaba junto a ella.

Tras su presentación, Consuelo tomó la palabra: “Estoy tan feliz de poder estar acá. Para mí, ya gané. Muchísimas gracias al jurado. Con el mayor respeto, le dedico esta canción a la Bomba Tucumana que esta acá presente. Gracias de verdad”.

Fue entonces que Gladys le devolvió el gesto con unas dulces palabras: “La verdad es que, mi amor, sos un ángel y tenés una luz increíble. Yo me sentí homenajeada por vos. Podes cantar lo que quieras porque tenés una voz preciosa”.

“Yo te agradezco porque lograste tocar en mi algo hermoso, un sentimiento precioso hacia vos como mujer. Y me siento en las nubes. Te agradezco por este momento”, cerró La Bomba, visiblemente conmovida.

CONSUELO CASTILLO EN PRIMERA PERSONA

“Mi vida está ligada a la música y a la solidaridad, soy cantante (Técnica Superior en Canto) y a la vez doy clases de apoyo escolar a los niños de mi barrio. Desde 2019 tenemos un merendero con mi familia que funciona en mi casa, es ahí donde brindo las clases de apoyo, además de dar cada domingo la merienda y hacer jornadas de donaciones una vez al mes, con entrega de abrigos, zapatillas, útiles, juguetes y demás”.

“Son muchos los momentos que recuerdo con felicidad, uno de ellos fue cuando me llamaron para confirmar mi participación en este programa, otro de los momentos fue cuando pude llevar a mis papás a conocer otros lugares gracias a la música, ya que nunca antes habían tenido esa oportunidad (mi mamá es modista y mi papá albañil), otro de los momentos felices fue cuando canté con uno de mis referentes (Rodrigo Tapari)”.

“Un momento en mi vida de mucho dolor fue cuando internaron a mi sobrinita y los médicos nos daban a entender que tenía una enfermedad fea, fue una semana de mucho dolor e incertidumbre para toda la familia pero puedo salir de internación y sana sin ninguna enfermedad. Otro de los momentos dolorosos para mí fue cuando perdí a mi tía, sufrió de cáncer y era una de las personas que más me apoyaba con la música. Igual, sé que me acompaña desde el cielo en cada paso de mi vida”.

“Me gusta interpretar canciones que tengan letras con las que me siento identificada porque para mí la música es un medio de comunicación e interacción y eso para mí va más allá del estilo, por eso siempre canto diferentes géneros pero si no puedo negar que el chamamé lo llevo en la sangre por mi tierra”.