La víspera del feriado nacional por el Día de la Bandera fue la ocasión ideal para que Barbie Vélez celebre su cumpleaños 25. Rodeada por sus amigas y afectos, la actriz tuvo una súper fiesta sorpresa cual casamiento que le organizó su madre, Nazarena Vélez, en complicidad con su padre, Alejandro Pucheta.

Muy enamorado y emocionado, Lucas Rodríguez se animó a posar acaramelado y abrazado a su famosa novia, con quien bailó también toda la noche. En pareja desde mediados de 2017, el hijo de Fabián Rodríguez, quien fuera marido de Nazarena, y la joven conviven hace poco más de un año en el barrio de Palermo.

A través de Instagram, Barbie compartió las tiernas y divertidas postales de su celebración, en la que Thiago, el hermano en común que tiene con Lucas, fue otro de los grandes protagonistas.

Así fue que la artista agradeció el agasajo que recibió: “Bueno me faltan muchas fotos con personas muy importantes para mí pero voy a ir subiendo de a poco para no atosigarlos (y porque @instagram sólo me permite subir 10). ¡Gracias a cada uno de los que vinieron! ¡FUI MUY FELIZ! Y se me pasó volando, literal. Sí, me mandé alta fiesta tipo 15 pero bueno, no se cumplen 25 años todos los días che. ¡Gracias a ustedes por el amor cibernético!”.

¡Suscribite al newsletter de Ciudad! Y recibí las últimas noticias del espectáculo en tu mail. ¡Click Aquí!