Las fotos del regreso de Analía Franchín al trabajo tras el violento asalto que sufrió su mamá: "Se las van a tener que ver conmigo"

Este lunes Analía Franchín regresó a Flor de equipo tras el violento asalto que sufrió su mamá Amalia el viernes pasado en su casa y del que, afortunadamente, resultó ilesa. La panelista contó En Hay que ver que el viernes la llamaron de camino a Telefe para que vaya a ver a su mamá, que había sufrido un asalto en su casa y no tenía forma de comunicarse porque le habían robado el teléfono y la computadora.

“Mi mamá pasó una situación horrible, es una señora mayor, de 83 años, que salió del baño desnuda y se encontró con dos tipos ahí. Fue un shock tremendo, pero por suerte no la lastimaron (…), lo que no es menor. Y la dejaron en bolas, literal”, contó Analía. “La ataron y ella empezó a hiperventilar porque tiene enfisema pulmonar y entonces le dieron la medicación. Ella pidió que no la ataran porque no iba a hacer nada, así que uno se encerró en el baño con ella mientras el otro revolvía toda la casa”, agregó la periodista.

Analía Franchín contó que los ladrones le indicaron a su madre que lo que hacían “era su trabajo”, y que dependía de ella que no la lastimaran. “Le robaron la tele, la computadora de ella y la de mi hermana, el celular, ropa, todo. No creo que haya sido al boleo. Nos agarró el fin de semana largo, pero ya pedimos todas las cámaras a los vecinos, así que creó que vamos a llegar a buen puerto y ahora se las van a tener que ver conmigo. Voy a poner todo para que la próxima vez queden pegados de los huevos”, concluyó la periodista, en referencia a que instalará un sistema de seguridad en la casa de su Amalia.