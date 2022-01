Las fotos de Maru Botana junto a su esposo y sus hijos en la playa: risas y mucho amor en Punta del Este

Maru Botana y su esposo Bernardo Solá disfrutan de unas increíbles vacaciones en Punta del Este.

Ciudad encontró al matrimonio junto a tres de sus siete hijos mientras descansaban en la ciudad balnearia más top de Uruguay.

Tras zambullirse en el mar esteño para aplacaras las altísimas temperaturas que hicieron este finde en Punta, Maru se encontró con Berni y rieron juntos cómplices para las cámaras.

Entre broma y broma, la pareja se mostró muy enamorada junto a sus hijos. La cocinera además estuvo atenta a cada paso que daban sus hijos en la playa y posó divertida con ellos.

Fotos: GM Press

MARU BOTANA CONTÓ QUE SUS HIJOS SUFREN POR LAS CRÍTICAS

En una entrevista reciente que le dio a Luis Novaresio en Debo Decir, Maru relató cómo les afectan los comentarios negativos a sus hijos.

“Cuando te afecta a vos, no es nada pero cuando ya empieza a afectar a los demás… Es difícil explicarle toda la trayectoria que tenés y a veces los chicos, con esto de las redes, viven el hoy, el insulto”, aseguró.

Maru se refirió a cómo la afectó a una de sus hijas la polémica por su vuelta al país con su familia. “Tengo una hija de 16 y me dijo que se enojó con uno porque ‘dijo de vos esto y aquello’ cuando fue lo del hotel. Y la rubia le dijo ‘¡de mi mamá no hablás mal!’ y me encantó, pero ya les pasa eso. Van caminando y les dicen cosas”.

¡Mirá las fotos de Maru Botana y su familia en Punta del Este!

Fotos: GM Press.