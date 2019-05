Las confesiones súper hot de Nicole Neumann: "No soy ninguna puritana, disfruto del sexo y no tengo límites"

El fuerte debate que se armó a partir de la postura de Nicole Neumann, quien está encontra de la legalización del aborto, generó todo tipo de contreversias. Fue entonces que Yanina Latorre fue muy crítica a la hora de analizar los dichos de la modelo en Los Ángeles de la mañana, y la ex de Fabián Cubero no se quedó callada.

Luego de que Yanina la tratara de "puritana", Nicole recogió el guante y respondió en Nosotros a la mañana: "Voy a empezar diciendo algo. No soy ninguna puritana, disfruto del sexo libremente, por supuesto. Me encanta el sexo, yo no tengo ningún problema contra el sexo y tampoco tengo ningún límite en el sexo".

"Ahora, si no estoy buscando un hijo, tomo los recaudos necesarios para no quedar embarazada. Porque en ese momento en el que yo quedo embarazada, ya no decido sobre mi cuerpo, decidía antes. Después estoy decidiendo sobre la vida de otra persona. Ese es el tema acá. Un bebé, una persona", agregó.

Y cerró, tajante: "Con mi cuerpo decido yo. Tengo todo el sexo que quiero y por todos los lados que quiero. Pero lo tengo conscientemente, como una persona adulta y sabiendo que todo conlleva a consecuencias. Tengo sexo en pedo o no en pedo, pero me cuido igual. Si tuve la mala suerte de que pasó algo, que no todo el mundo lo tiene, está la pastilla del día después. Siempre hay cosas antes".

