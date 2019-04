Un intenso (¡intensísimo!) debate se dio en el estudio de Los Ángeles de la Mañana. El ciclo estaba discutiendo sobre la figura de Calu Rivero cuando Cinthia Fernández sorprendió a todos con una lapidaria frase sobre la actriz e influencer.

“Calu es un invento, lo pensamos todos. ¿Qué hizo de bueno? La mayoría piensa eso”, disparó la panelista. “¿Cómo lo pensamos todos? Hacete cargo vos”, la cruzó Ángel de Brito. Y Cinthia volvió a la carga. “Es una actriz con muuuchos contactos… Que haga la gráfica de una marca de ropa tan importante es raro…”, deslizó enigmática.

“Vos estás tratando a todas de atorrantas últimamente”, la criticó Yanina Latorre. “Desarrolla el concepto de ‘muchos contactos’”, puntualizó Karina Iavícoli. “A mí me llegó que estaba con alguien importante en ese momento…”, justificó Cinthia, recordando el affaire de Calu con Sean Penn.

“Cada una llega como puede... Para mí es un invento porque no tiene talento. No me gusta como actúa y el libro no lo pienso leer”, cerró, sin vueltas.

