Lali González, íntima sobre su rol de conductora en ¿De qué signo sos?: "Este programa va a ser campeón del amor"

Lali González, quien supo ganarse el corazón de los argentinos como ‘Rita’ en la ficción La 1-5/18 Somos Uno, volvió al país, pero esta vez en un rol distinto. La actriz conducirá el nuevo programa de eltrece ¿De qué signo sos? y habló en exclusiva con Ciudad.

En el mano a mano íntimo con el portal, la artista oriunda de Paraguay dio detalles de cómo fue la propuesta recibida por parte de Adrián Suar, el detrás de escena y lo desafiante que resultó para su carrera.

“Es la primera vez que voy a conducir un programa sola y no me equivoqué en jugarme por este nuevo desafío”, dijo segura y con mucho entusiasmo por el proyecto hecho realidad que significó su regreso a Argentina.

Lali apuesta toda su energía a la emisión que saldrá al aire el próximo 13 de febrero: “Hay un equipo espectacular trabajando detrás de cámara, somos muchos los que venimos creyendo en el amor por eso creemos en ¿De qué signo sos?”.

González también nos contó acerca de la compatibilidad zodiacal con su marido, el productor musical Walter Riveros, con quien tiene a Rafaela: “Yo soy Capricornio y él es Escorpio, perfecto nos llevamos, él es de agua y yo de tierra”.

- ¿Cómo estás con el rol de la conducción?

- Volví a Argentina después de dos años, qué felicidad volver al país campeón del mundo ¡imaginate! Se siente la vibra de la felicidad y creo que este programa va a ser campeón pero del amor. Es un desafío también para mí, para mi carrera y mi familia volver a mudarnos y ahora como conductora, al frente de un programa y tengo nervios.

- Anteriormente estuviste como coconductora y ahora como conductora…

- Sí, es muy diferente. Acá voy a estar con doce famosos que me van a acompañar además de los cinco participantes, somos muchos en el set. Hay un equipo espectacular trabajando detrás de cámara, somos muchos los que venimos creyendo en el amor por eso creemos en ¿De qué signo sos?

- ¿Cómo fue el momento en que te llegó y cómo recibiste la propuesta para esta conducción?

La verdad es que me llegó justo en el momento en que dije que iba a dejar… porque también estaba en un reality de arte de Paraguay como jurado, era de lunes a viernes en un horario nocturno y en la televisión hay que estar, tiene otro ritmo, y es un ritmo bastante demandante. Entonces me llamó Adrián (Suar) y me dice ‘¿qué tal?, ¿cómo estás para venir?’ y le dije ‘¿hay algún papel de mala o de asesina?’.

Me dijo ‘de conductora’ y le dije ‘¿pero vos estas seguro lo que me estás diciendo?’ Así fue, acá estoy y la energía no se equivoca. No me equivoqué en jugarme por este nuevo desafío porque también se trata de eso. Me pone nerviosa que sea un nuevo desafío, es normal que pase y forma parte de la motivación de una persona que cree en lo que hace. Yo creo profundamente en mi profesión, algo que cuesta mucho en cualquier país y hoy estoy acá, muy agradecida con los argentinos por recibirme tan bien y al canal. Estoy bien, estoy fuerte y eso es porque tengo mucho amor.

- ¿Qué te gusta más, la ficción o la conducción?

- No sé si es que me gusta más, esto es la primera vez que voy a hacer, conducir un programa sola. Para la ficción estudié, me formé, trabajé años en eso, entonces de repente puede ser un lugar un poco más que ya conozco. Esto es un lugar totalmente desconocido, lo que puedo decir es que tengo un trabajo detrás de cámara que me ayudaron tanto a fortalecerme y explicarme la dinámica, al final le agarramos el ritmo, estamos disfrutando, nos estamos riendo, hay una conexión con todas estrellas, yo estoy pasándola bien y de eso se trata, porque el público tiene que recibir esa energía.

- Sos abogada también, ¿cuándo te picó el bichito de la actuación?

- Me recibí de abogada y actriz el mismo año, estudié ambas carreras al mismo tiempo, siempre tuve una curiosidad por la actuación y la película que me lanzó a la popularidad fue 7 Cajas. Gracias a eso empecé a trabajar afuera en cine y así fui abriéndome caminos. El derecho lo dejé porque esto es lo que amo y uno tiene que hacer que ama.

- Grabaste la 1-5/18 Somos Uno en contexto de pandemia…

- Si, vino conmigo mi hija y mi marido iba y venía. Ahora tenemos más libertad para entrar y salir del país porque ya no hay restricciones. Es muy hermoso poder disfrutar de Buenos Aires sin miedo y sin barbijo, si bien nos seguimos cuidando, tiene otro color, sabor y disfrutamos mucho más que ese año, en el que todos teníamos miedo. Yo tenía una nena chica, mi familia también tenía miedo, uno no sabía qué iba a pasar y hoy estoy disfrutando esta ciudad de otra manera, que agradezco tanto a la vida.

- ¿Te hiciste la carta astral?

- No todavía…

-Te gustaría, ¿no?

- Si, es un pendiente.

- ¿Te sentís identificada con tu signo?

- Sí, re, Capricornio, re.

- ¿Y con tu marido?

- Escorpio súper bien, perfecto nos llevamos. Somos de signos compatibles porque él es de agua y yo soy de tierra, entonces a veces él me moja y yo lo seco. Así estamos.

- ¿A la hora conocerse fue algo importante el signo?

- No. Como en este programa, no solo se trata de las coincidencias zodiacales sino que también de que los polos opuestos que se pueden atraer, por una cuestión de energía, y la energía no se equivoca.

- ¿Podemos dar la fecha de estreno?

- Sí, el 13 de febrero.

- Por último, ¿te vamos a volver a ver en alguna ficción en Argentina?

- ¿Y a quién le podemos preguntar? Adrián… sí, este año tengo películas, vamos a ver cómo hacemos, pero sí me van a seguir viendo porque ese es mi lugar también. Este es el momento de ¿De qué signo sos? y yo me entrego de lleno al universo, es un momento que quiero disfrutar.